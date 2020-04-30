此内容发布于2020年4月30日 上午9:35

（法新社伦敦30日电） 英国二战老兵摩尔在自家后花园走100遍，致力帮医护人员募款，此举激励全国人民。摩尔今天欢庆百岁大寿，英国空军特地安排战机飞越摩尔住家上空，还有14万人捎来生日贺卡。

为帮助正在对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的英国国家医疗保健服务（NHS）人员及志工募款，摩尔（Tom Moore）发起挑战，要于100岁大寿前，在自家后花园走100遍，至今他已募得超过3000万英镑（约台币11亿元）。

摩尔努力不懈且为人谦逊，如今已成为英国指标性人物。他今天迎来百岁生日，许多人捎来生日贺卡，英国王储查尔斯（Prince Charles）、首相强生（Boris Johnson）和英格兰足球队队长凯恩（Harry Kane）等名人，也向摩尔致上生日祝福。

来自世界各地的生日贺卡塞爆摩尔孙子本吉（Benjie）学校的大礼堂，还有数千名孩童寄给摩尔亲绘的图画作品。

最近才染疫康复的强生录制影片向摩尔说：「你的英勇努力振奋了全国人心…你创建了一个管道，让数百万人能衷心向正从事最令人震惊工作的NHS人员道谢。」

英国皇家空军（Royal Air Force）今天上午安排一架喷火战斗机（Spitfire）和一架飓风战斗机（Hurricane），飞越摩尔位于伦敦北方贝德福郡（Bedfordshire）的住家上空，向摩尔致敬。

另外，英国陆军宣布，经女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）御准授予摩尔荣誉上校头衔，并称摩尔为「鼓舞数代人的榜样」。

摩尔感谢所有祝贺他的人，他说：「我从未料想到我的人生会发生像这样的事。」

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