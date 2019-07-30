此内容发布于2019年7月30日 下午9:35

（法新社华盛顿30日综合外电报导）根据今天公布的调查，美国消费者信心指数7月意外升至135.7，一甩贸易战带来的忧虑。

法新社报导，经济评议会（Conference Board）每月公布的报告指出，消费者再次认为就业机会充足，经商条件良好，所得也可能在不久之后有所调升。

消费者信心指数上扬，超乎经济学家预期，应能在经济放缓之际支撑未来几个月的消费。

经济评议会公布的消费者信心指数7月升高超过10点至135.7。

经济评议会负责经济指标事务的资深理事佛朗哥（Lynn Franco）在声明中说：「贸易与关税紧张情势加剧，导致消费者信心指数6月大幅下滑后，7月反弹至今年最高点。」

在这份报告出炉之际，商务部公布数据显示，个人所得连续第5个月增长，意味今夏零售支出应属稳健。

经济评议会的数据显示，各界对当前和近期展望的信心大幅攀升。

根据调查，认为经商条件良好的受访者比例，升至2月以来最高水准，认为就业机会充足的受访者比例则来到4月以来的最高点。

美国消费者支出和物价6月小幅上扬，意味经济成长放缓和通货膨胀呈良性，外界广泛预期联准会将在明天宣布10年来首度降息。

不过纽约RDQ经济公司（RDQ Economics）今天说，消费者信心指数上扬，已削弱了联准会降息的可能。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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