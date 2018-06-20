下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月21日 上午1:50 最后更新 - 2018年6月21日 -01:50

（法新社纽约20日电） 美国纽约市长白思豪今天来到哈林区收容中心探视，他见到9个月大的宝宝、心理受创的孩子、身上长了虱子或染上传染病的小孩，他不敢相信会看到这种景象。

电视台踢爆，非法入境的家庭在边界被拆散之后，有至少239名孩童被送来纽约市的收容中心。纽约地方电视台「纽约一频道」（NY1）拍到，凌晨1时左右，一小群讲西班牙文的小女孩，被带进东哈林区（Harlem）的卡玉加中心（Cayuga Centers）。

这段影片让民主党支持者占多数的纽约州，更不满总统川普拆散家庭政策，还有批评者问说，纽约州为何同意接收这些孩子，而不是争取让孩子和家人团圆。

就在川普签署命令，允许在边界被捕的非法移民家庭一同拘留，不再拆散家长和小孩之际，民主党籍的白思豪（Bill de Blasio）来到了卡玉加中心。

白思豪现身时说道，知道有这么多和父母分开的小孩被送来纽约，他「很震惊」。他说，哈林区这间中心在市府不知情的情况下收容了239名小孩。

白思豪表示：「我们怎么可能都没人知道，239个小孩就在我们城市？联邦政府是怎么对这城市的人隐瞒资讯，还阻拦孩子们或许需要的帮助的？」

「他们赤裸裸呈现的问题，单是心理健康这点，就非常真实，非常让人难过。」

白思豪明天将前往德州，和多座城市的市长一同探视儿童照顾中心，并谴责川普政府的移民政策。

纽约「每日新闻」（New York Daily News）引述联邦消息人士报导，纽约州无人陪伴的孩童超过1300人，其中311人是在边界和父母分开。

卡玉加中心主管海斯（Edward Hayes）对纽约部落格Gothamist谈话时，并未证实纽约一频道的报导，仅要求媒体「尊重」这些孩子。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

Neuer Inhalt Horizontal Line