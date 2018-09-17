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此内容发布于2018年9月18日 上午12:50 最后更新 - 2018年9月18日 -00:50

（法新社洛杉矶17日电） 电视艾美奖得奖名单今天揭晓，戏剧类最佳男主角得主是FX影集「美国谍梦」（The Americans）的马修瑞斯（Matthew Rhys），最佳女主角是Netflix影集「王冠」（The Crown）的克莱儿芙伊（Claire Foy）。

HBO奇幻史诗影集「冰与火之歌：权力游戏」（Game of Thrones）第3度勇夺戏剧类最佳影集奖，打败去年得主「使女的故事」（The Handmaid's Tale）。

亚马逊（Amazon）Prime Video的 「了不起的麦瑟尔夫人」（The Marvelous Mrs. Maisel）赢得喜剧类最佳影集奖。麦瑟尔夫人一剧还赢得另外7奖，包括女星瑞秋布罗斯纳汉（Rachel Brosnahan）赢得喜剧类最佳女主角奖。

喜剧类最佳男主角奖爆出冷门，HBO影集「杀手进城」（Barry）的比尔海德（Bill Hader）打败得奖呼声最高的「亚特兰大」（Atlanta）男星唐纳葛洛佛（Donald Glover）。

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