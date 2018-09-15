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此内容发布于2018年9月15日 上午6:50 最后更新 - 2018年9月15日 -06:50

（法新社洛杉矶15日电） 第70届电视艾美奖颁奖典礼17日在洛杉矶登场，好莱坞A咖明星将齐聚一堂。曾打破多项纪录的奇幻史诗影集「冰与火之歌：权力游戏」强势回归，是否再让对手铩羽备受瞩目。

然而，倘若这部HBO轰动影集无法拿下梦寐以求的戏剧类最佳影集奖，恐将让剧迷大失所望。去年得主「使女的故事」（The Handmaid's Tale）来势汹汹，仍然是夺奖大热门。

这两部影集早已在上周末颁发的创意艺术艾美奖（Creative Arts Emmys）拿到不少奖项，「冰与火之歌：权力游戏」（Game of Thrones）夺7座技术类奖项，「使女的故事」则获3座。

但是最大奖鹿死谁手似难逆料，「美国谍梦」（The Americans）也可能以黑马之姿杀出重围获奖。

影音串流平台葫芦网（Hulu）的「使女的故事」改编自玛格丽特．爱特伍（Margaret Atwood）1985年出版的畅销小说，以女性受压迫的极权主义美国为背景，能否在「我也是」（#MeToo）浪潮的当代再受评审青睐？

FX付费频道悬疑影集「美国谍梦」则是第6季播出后备受好评。这部描述冷战期间苏联间谍在美国生活的故事能否获艾美奖肯定？又或者，有关贵族家庭争夺「铁王座」（Iron Throne）的故事「冰与火之歌：权力游戏」，能否以入围多达22项之姿再度称霸呢？

其他入围戏剧类最佳影集奖的还包括HBO科幻影集「西方极乐园」（Westworld）、Netflix影集「王冠」（The Crown）、科幻影集「怪奇物语」（Stranger Things）以及国家广播公司（NBC）家庭剧「这就是我们」（This Is Us）。（译者：叶俐纬/核稿：何宏儒）

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