此内容发布于2019年10月2日 下午9:35

（法新社华盛顿2日电） 怒气冲冲的美国总统川普今天攻击民主党阵营对他展开弹劾调查，恼怒地用粗俗字眼炮轰弹劾调查和启动这场调查的政敌。

川普被控施压乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy），要泽伦斯基调查他2020年总统大选主要对手、民主党参选人拜登（Joe Biden）。

川普在推特发文说，民主党人应该「聚焦让国家强大，而非浪费大家时间和精力在鬼扯上，但自我2016年一面倒胜选以来，他们就只在做这件事」。

他今天还在白宫与芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）并肩举行记者会时，重申这项讯息，说这场上周由联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）宣布的弹劾程序是场「骗局」。

川普并把矛头指向弹劾调查工作民主党籍核心人物、联邦众议员谢安达（Adam Schiff），称担任众议院情报委员会主席的谢安达「卑劣」，应该依「叛国罪」逮捕。 一名吹哨人因将川普和泽伦斯基7月通电话内容举报给有关当局而掀起这场弹劾调查。吹哨人身分并未曝光，目前只知道此人来自情报圈。

川普把这名吹哨者比喻为间谍，还说这个人无论是男是女，身分都应公诸于世。谢安达称川普这番话是「公然威吓证人」，说任何妨碍司法之举都会被加至弹劾书之中。

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