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此内容发布于2018年6月22日 上午10:05 最后更新 - 2018年6月22日 -10:05

（法新社巴黎22日电） 法国一名律师今天表示，他的委托人今天针对法国要求男同性恋者须一年内未发生性行为才能捐血的规定，向欧洲最高人权法院提出歧视诉讼。

提出控告的是48岁法国男子屈瑞隆（Laurent Drelon）。他自2004年首度试图捐血以来，已数度遭到禁止。

屈瑞隆向法国史特拉斯堡（Strasbourg）的欧洲人权法院（European Court of Human Rights，ECHR）提出控告前，法国最高行政法院（Council of State）在2017年底维持一项法院裁决，要求男同性恋者除非长达一年未发生性行为，否则禁止捐血。

屈瑞隆的律师史皮诺斯（Patrice Spinosi）表示：「这将是欧洲人权法院首度针对法国法律是否涉及歧视做出裁决。」

由于担心可能会散播爱滋病毒（HIV），法国在1983年禁止男同性恋者捐血。

前述规定在2016年解除，但官员表示，男同性恋者在接受血库初步面谈时，须先保证过去12个月内未发生性行为。

爱滋病毒筛检通常是捐血样本必须接受的检测项目之一。

史皮诺斯表示，欧洲人权公约（European Convention on Human Rights）提出的这项禁欲规定，「完全以性别和性倾向作为依据…侵犯个人隐私权」。

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