下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月30日 上午7:35 最后更新 - 2018年6月30日 -07:35

（法新社泰国美塞30日电） 泰国海军海豹部队潜水人员今天深入淹水的拷龙穴内若干公里，盼能为辛苦的搜救工作带来一丝希望。12名足球小将和他们的教练受困在拷龙穴已一周时间。

这群足球小将年纪介于11至16岁间，一群人23日练完球后，即使知道拷龙穴（Tham Luang cave）雨季常淹水，仍前往洞穴探险，从此下落不明。

日以继夜的全力抢救行动因降下豪雨而受阻，大雨淹没洞穴入口附近的通道，使潜水人员无法继续深入。

泰北清莱省（Chiang Rai）省长纳隆萨（Narongsak Osottanakorn）表示，海军海豹部队（SEALs）潜水人员几乎已抵达洞穴深处的一个T字型交叉口，距离足球小将们的推测位置仅2到3公里远。

潜水人员本周稍早曾到达同个位置，但因洪水滚动而被迫撤退。

尽管邻近寮国与缅甸边界的这个地区持续降雨，但搜救团队设置许多抽水机来抽出洞穴里的积水，终于使得洞穴复杂通道内的水位下降。

搜救工作已进入第7天，由于洞穴内几乎没有食物和光线，大家都很关注受困者的生机。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line