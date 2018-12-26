男星凯文史贝西被控性侵 原告有影片呈堂证供

（法新社纽约26日法新社）根据法新社取得法院档案，指控好莱坞演员凯文史贝西（Kevin Spacey）2016年性侵的年轻男子，已向警方提供当时部分影片作证据。

59岁的史贝西为美国着名电视剧「纸牌屋」（House of Cards）男主角，曾两度获奥斯卡殊荣，将于明年1月7日到麻州南特基岛（Nantucket）法院出庭应讯。他被指控对一名少年性侵。

若猥亵施暴伤害罪名成立，将面临最高5年有期徒刑。

根据法院资料，名叫威廉・李特（William Little）的年轻人宣称2016年7月遭受史贝西狼爪攻击，当时他18岁。他告诉警方他从南特基岛Club Car餐厅，透过Snapchat传送影音等讯息给女友。当时他在那里暑假工读当小弟。

李特是史贝西的粉丝。事发当天，他在当班结束后留在酒吧没走，因为要看史贝西。

他见了史贝西，也自称23岁，之后他和史贝西开始喝了第一杯啤酒，接着又喝了威士忌。根据麻州法律，满21岁才可喝酒。

根据指控，史贝西随后邀李特和朋友们一起回他的住处，这名年轻人拒绝了，怀疑史贝西试图诱他。但他仍留在酒吧，希望能和史贝西合照。

法院文件指出：「威廉仅留连一会儿，因为想和史贝西合照，好上传Instagram。」

「史贝西告诉他『如果你跟我来，我就和你合照』。」

文中指出，史贝西就是那时候开始性骚扰他。

李特说，他的女友不相信有这回事，因此他才透过Snapchat传影片给女友。

法院文件写道：「威廉试着挪开身体，用手将史贝西的手挡开，但史贝西仍往下摸他的裤裆。」

根据法院档案，李特在一名妇人的劝告下离开了酒吧，据称这名妇人看到「他正在苦恼」。李特隔天回去上班，并告诉酒吧老板这件事。

史贝西律师并未立即回应法新社的置评要求。

史贝西原本被视为当代最优秀演员之一，他的演艺生涯因美国和英国十几名男性指控他�u矩行为而跌落谷底。

而首位向外界揭露史贝西行为不端的是男演员安东尼瑞普（Anthony Rapp）。他表示史贝西曾在1986年性侵他，而当时他才14岁。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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