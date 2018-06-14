下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月14日 下午10:50 最后更新 - 2018年6月14日 -22:50

（法新社伦敦14日电） 在传出中国恐阴谋窃取F-35B匿踪战机的机密之际，英国警方今天证实，他们根据「政府机密法」（Official Secrets Act）逮捕一名男子。

英国「太阳报」（The Sun）报导，现年73岁的琼斯（Bryn Jones）是劳斯莱斯（Rolls-Royce）公司前首席燃烧技术专家，安全单位接获情资，指他疑向北京泄漏机密资讯而被捕。

总部设于英格兰中部德比（Derby）的劳斯莱斯是英国的飞机发动机制造商，有参与短距起飞、垂直降落的F-35B战机最高机密的工作。F-35B为美国洛克希德马丁（Lockheed Martin）公司所研制。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police Service）发言人告诉法新社，警方在12日于德比郡（Derbyshire）有逮捕行动，相关行动是依据「政府机密法」调查的一环。

由于未被指控具体罪名，英国警方并未公布到案人的姓名。

警方发言人说：「到案的70多岁男子任职于私人产业，他被带到德比郡的一所警局，虽当晚已获释，但他仍遭调查。警方在西密德兰（West Midlands）一处地址执行搜索，已搜索完毕，而在德比郡一个地点的搜索仍在进行。基于本案性质，我们现阶段不打算进一步多做说明。」

琼斯在专业社群网站领英（LinkedIn）所列的个人资料为西安航空学院（Aeronautical University of Xian）客座教授，他的个人网页显示，他于1968到2003年任职于劳斯莱斯公司。

包括琼斯与劳斯莱斯公司，都对媒体表示无可奉告。

英国上周才刚收到头4架他们所购买的F-35B战机。

Neuer Inhalt Horizontal Line