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此内容发布于2018年3月5日 下午10:35 最后更新 - 2018年3月5日 -22:35

（法新社伦敦5日电） 英国媒体今天报导，一名住在英国的前俄罗斯双面间谍，昨天不省人事倒在一处购物中心外，疑似接触过「不明物质」，送医后目前仍在加护病房，性命垂危。

英国广播公司（BBC）等媒体指称受害者是66岁的斯克里帕尔（Sergei Skripal），他昨天与一名不明女子一同被送进索尔兹伯里（Salisbury）医院的加护病房。

斯克里帕尔过去在俄罗斯军事情报机关任职，因为遭控替英国军情六处（MI6）刺探情报，2006年遭俄罗斯判处13年徒刑，但在美俄2010年展开备受关注的间谍交换行动后，获得英国庇护。

斯克里帕尔显然遭锁定为目标，令人联想到李维宁科（Alexander Litvinenko）遭毒杀案件。李维宁科是前俄罗斯间谍，2006年遭以辐射钋毒死。

英国针对李维宁科死因展开的调查2016年判定，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）「可能批准」毒杀，并将两名俄罗斯人鲁戈福（Andrei Lugovoi）与柯夫通（Dmitri Kovtun）列为主要嫌犯。

英国警方今天表示，昨天有人发现一名60多岁男子与一名30多岁女子不省人事地躺在索尔兹伯里一处购物中心外头长椅上。索尔兹伯里位于伦敦西南方140公里处，警方已经宣布这是「重大事件」。

威尔特郡临时助理警察局长霍尔登（Craig Holden ）在声明中说，两人还待在加护病房，当局已在「协调多个机关的回应行动」。

他又说：「除了我们的伙伴机关外，我们也在展开一些广泛调查，以判定两人失去意识的确切原因，并厘清是否涉及任何犯罪活动。」

索尔兹伯里市中心部分地区今晚依旧封锁，穿着危险物品装备的紧急应变人员持续以帆布覆盖此区。

电视画面拍到他们冲洗公共区域并翻查垃圾桶，警方说，一家餐厅由于涉及此案，「为防万一」而关闭。同时，电视也拍到警车出现在据称是斯克里帕尔在索尔兹伯里住家的外头。

霍尔登说：「这两人据信互相认识，没有明显可见伤口…他们疑似暴露在不明物质中，目前接受治疗，性命垂危。」警方说，他们没有宣布这是反恐事件，呼吁目击者出面提供线索。

李维宁科遗孀马利纳．李维宁科（Marina Litvinenko）告诉英国「每日电讯报」（Daily Telegraph）：「这看起来跟我丈夫的遭遇很像，但我们需要更多资讯。」她又说，如果证实是俄罗斯毒杀阴谋，那就显示「在我丈夫死后，没有什么改变」。

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