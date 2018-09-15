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此内容发布于2018年9月15日 上午7:20 最后更新 - 2018年9月15日 -07:20

（法新社莫斯科15日电） 硬闯今年莫斯科举行的世足冠军赛闹场的俄罗斯庞克团体「暴动小猫」（Pussy Riot）团员韦齐洛夫疑似遭下毒住院。他的女友告诉俄罗斯媒体，他已恢复意识，转出加护病房。

韦齐洛夫（Pyotr Verzilov）女友、也是暴动小猫成员的尼库希娜（Veronika Nikulshina）昨天傍晚表示，韦齐洛夫已经恢复意识。

韦齐洛夫拥有加拿大和俄罗斯双重国籍，11日出庭应讯后住院，之后转入莫斯科一家创伤中心，该中心工作人员说他「情况严重」。

尼库希娜告诉新闻网站Meduza，现年30岁的韦齐洛夫已转出加护病房，不过仍会出现幻觉和精神错乱情况。

关于韦齐洛夫病因，目前并无官方正式声明。

尼库希娜告诉Meduza，「这绝对是被下毒、被以抗乙醯胆硷类药物下毒。这是因为剂量大的关系」。

这类药物通常被用来治疗肺部状况等疾病。韦齐洛夫的亲友告诉媒体，他目前没有服用任何药物。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）13日表示，渥太华当局严肃看待韦齐洛夫病情，将确保他获得协助。

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