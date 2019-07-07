此内容发布于2019年7月7日 上午2:35

（法新社委内瑞拉埃尔敦科6日电） 天气预报显示最近委内瑞拉将会酷热难耐，但对葛瑞格里欧（Jose Gregorio）来说没什么差别，因为他现在冷得直打哆嗦，「我全身都痛，发烧」。

这是典型的疟疾症状。在葛瑞格里欧和他峪柯帕（Yukpa）原住民族人居住的地区，多年前原已根除的疟疾现在不仅卷土重来，威力还更加凶猛。

他太太玛丽莎（Marisol）担心地说：「他关节痛，之后就开始呕吐，已经4、5天没有吃东西了。」

他们4个月大的宝宝在一旁咿咿呀呀地说话。

玛丽莎说：「宝宝和我也都得了疟疾。之前只有屈公热（Chikungunya）和登革热，疟疾去年重新回到这里。」

这里是埃尔敦科（El Tucuco），位于委内瑞拉与哥伦比亚交界边境山脚下的小村落，从委内瑞拉西部佐里亚州（Zulia）马拉开波（Maracaibo）开车，要花3小时才到得了。

有3700人口的埃尔敦科是峪柯帕的「首府」，疟疾在这里迅速扩散，委内瑞拉其他地方也不例外。

但在1961年，委内瑞拉是第一个宣布根除疟疾的国家。

目前没有官方统计显示埃尔敦科疫情扩散状况，官方也没有公布死亡数字，但专家表示，危机正在渐渐扩大。

医师波兰科（Dr Carlos Polanco）说：「我们在村落实验室帮人检查，10个里面有4到5人呈阳性反应，这数字很让人担心。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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