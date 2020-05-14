此内容发布于2020年5月14日 上午2:35

（法新社日内瓦13日电） 联合国今天警告，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情恐造成全球心理卫生危机，呼吁尽速采取行动，解决疫情对心理层面带来的痛苦。

联合国在政策简报会上表示，生理健康是疫情爆发初期的关注焦点，但这场疫情也对全球广大人口带来莫大的心理压力。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）说：「数十年来心理卫生服务未受重视，同时也投资不足，如今爆发2019冠状病毒疾病疫情，让家庭和社区更添心理压力。」

「即便在疫情受到控制之后，痛苦、焦虑和忧郁会继续影响人们和社区。」

联合国这场简报会凸显人们的心理压力，担心他们或他们所爱的人会感染、或死于2019冠状病毒疾病。

这场疫情去年底在中国爆发之后，目前已夺走全球近30万条人命。

世界卫生组织（WHO）旗下心理卫生和药物滥用部门（Department of Mental Health and Substance Abuse）主任凯斯德尔（Devora Kestel）在一场线上简报会表示：「我们知道目前的状况，担忧、不确定、经济混乱，都会造成或可能造成心理压力。」

凯斯德尔表示，在「庞大压力」下工作的医疗照护工作人员和第一线人员特别脆弱，他并提及新闻报导指出，医疗工作者轻生案例攀升。

其他很多族群也面临疫情带来的心理挑战。

比方说，孩童不能上学，会感到茫然和焦虑，而由于人们长时间困在家里，女性面临的家暴风险也随之升高。

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