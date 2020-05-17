此内容发布于2020年5月17日 上午3:20

（法新社伦敦16日电） 英国「星期日泰晤士报」今天公布今年「富豪排行榜」，指出英国前1000大富豪在疫情大流行期间，共损失540亿英镑（约新台币2兆元），总财富也10年来首次出现缩水。

「星期日泰晤士报」（Sunday Times）自1989年以来，每年都会公布英国前1000大富豪排行榜。该报发现，过去2个月以来，受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击，英国这些超级富豪共损失540亿英镑。

英国逾半数亿万富翁身家下跌，最多达60亿英镑，总财富自2009年及金融危机以来首次出现下跌。

但英国发明无集尘袋吸尘器的工业设计师戴森（James Dyson）逆势而上，首登排行榜榜首，估计财富达162亿英镑。

戴森从去年的排行榜第5名跃居今年榜首，星期日泰晤士报将此归因于戴森公司业务表现强劲，且其他位居排行榜前十名的亿万富翁身家暴跌。

印度裔企业家辛杜佳兄弟档（Sri and Gopi Hinduja）去年以身家220亿英镑称霸富豪排行榜，但两人总财富出现最大跌幅，暴跌60亿英镑，这对兄弟档现与鲁宾兄弟（David and Simon Reuben）并列排行榜第2名。

2018年富豪榜榜首、石化集团英力士（Ineos）创办人雷克里夫（Jim Ratcliffe）身家也暴跌60亿英镑，至121亿5000万英镑。

总计英国超级富豪的资产为7430亿英镑，较去年缩水290亿英镑。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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