此内容发布于2020年4月7日 上午1:05

（法新社纽约6日电） 美国纽约处于2019冠状病毒疾病疫情中心，设法处理大量武汉肺炎死者的遗体。冷藏货车停在纽约的医院外，殡葬人员随处可见，也不时传出在公园举办临时葬礼的交谈。

截至今天，纽约2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）的死亡病例攀升至3485起。在此之际，穿着防护衣的医护人员运送担架上盖着白布的遗体，成为各家医院外头常见的景象。

数名接受法新社采访的殡葬人员表示，纽约州染疫身亡人数一天超过500人，他们正苦恼要怎么处理这些死者的遗体。

本月3日至4日间，当局通报州内新增630起死亡病例，创下单日最高纪录。

经营纽约市内5间殡仪馆的马莫（Pat Marmo）发现，他难以应付遗体大量涌入所带来的压力，特别是他才刚因为这波疫情，失去了表亲和挚友。

马莫预估他的殡仪馆目前处理的遗体比平常多出3倍，葬礼将持续进行至下个月。

他提到美国本土曾在2001年9月11日发生最严重的恐怖攻击说：「这几乎就像911事件，持续好几天不间断。」

纽约州州长古莫（Andrew Cuomo）今天宣布州内死亡数自4日升至最高后，目前趋稳，单日低于600人不治。

他认为纽约州可能还在疫情高峰期，扩大实施居家令措施至本月29日，表示目前还不到时候终止保持社交距离。（译者：黄靖贻/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram