此内容发布于2020年4月12日 下午11:05

（法新社巴尔的摩12日电） 在美国马里兰州巴尔的摩市的复活节周日，牧师葛温（Alvin Gwynn）在他的红砖教堂里耐心等候信徒到来，但来者不多，可能是担心2019冠状病毒疾病（COVID-19）传染，也可能是被当局劝退。

到今天为止，2019冠状病毒疾病已在美国造成近2万2000人死亡、超过50万人感染。

葛温表示：「这是基督徒敬拜的方式，我们遵循的规矩就是要聚在一起。」

巴尔的摩这个港口城市距离美国首府华盛顿不远，而葛温所在的友谊浸信会教堂（Friendship Baptist Church）就在以非裔美国人居多的社区内。

马里兰州已禁止任何10人以上聚会，在疫期之中，葛温的态度相当于一种公民不服从行为，在这段时间，多数教堂负责人都改采直播仪式。

这项禁令的主要限制目标包括教会及宗教性聚会，违者最高可罚一年徒刑和5000美元罚款。

但在这一区传教超过30年、非裔的葛温不为所动：「他们不会逮捕我。那就像把（美国非裔民权运动者）马丁．路德．金恩（Martin Luther King）送回监狱一样。」

戴着口罩和亮黄色帽子前来参加仪式的信徒巴特勒（Linda Butler）似乎认同葛温违抗禁令的行为。67岁的她说：「如果会死就会死，那又怎样？交由上帝决定。」

无论如何，复活节聚会可能形成防疫漏洞的问题最后迎刃而解，因为在这座教堂，周日上午第一场仪式只来了不到10人。

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