此内容发布于2020年4月22日 上午6:20

（法新社巴黎22日电） 法国政府今天表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫封锁期间，境内有超过1000万名私营企业员工被解雇，相当于每2人就有1人遭解雇，这些人现在仰赖政府扩大规模的社会保障计画来度过危机。

法国劳动部长裴尼柯（Muriel Penicaud）告诉法国新闻电视台（BFM TV）：「法国现在有1002万人的薪水是由国家支付。」

裴尼柯表示，约82万名雇主已申请社会保障计画，相当于每10名雇主就有超过6名提出申请，且这个数字「每天」都在增加。社会保障计画给予因公司业务不振而被暂时解雇的劳工84%净工资。

裴尼柯说：「这是很庞大的数字，在法国，我们过去从未做过类似的事。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）宣布自3月17日起实施大规模企业停工令及全民禁足令时，曾誓言「没有企业会被弃于破产风险之中」。

法国政府上周将疫情纾困方案资金规模提高到1100亿欧元（约新台币3兆6000亿元），并扩大暂时裁员保障计画适用范围，将雇用保母或清洁工但不能再负担他们前来工作的民众纳入。

裴尼柯表示，实际情况是，所有企业都已停工，而原受雇于饭店、餐厅和建筑业的民众，约有9/10现在面临失业。

裴尼柯说：「我们知道要在解禁后复工会是多大的挑战。」法国政府计划在5月11日开始解除防疫措施。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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