此内容发布于2020年5月2日 上午8:05

（法新社纽约1日电） 数天前，到了应缴房租的日子，大楼管理员敲了芮里在布鲁克林区的公寓大门，要他缴交上个月房租。但就像纽约市其他成千上万无壳蜗牛一样，芮里今天展开示威要求取消房租。

美国失业率因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）的相关防疫封锁措施而飙升，同时全国多数民众正困守在家中。

25岁的芮里（Sean Reilly）和其他租屋族在他们居住的皇冠高地（Crown Heights）社区无电梯公寓大楼拉开写有诉求布条之际，纽约州州长古莫（Andrew Cuomo）在州府阿尔巴尼（Albany）的官邸被抗议社交距离措施的民众车辆包围。

美国是全球2019冠状病毒疾病疫情最严重的国家，感染人数及死亡人数都是最多，目前累计有超过100万人确诊、6万多人病故。

要求取消房租的类似示威行动全美各地都有，也正好在5月1日劳动节这天发起。一般认为，这是纽约自1930年代以来最大规模的租屋族联合示威行动，当年抗议即是针对房租大幅调涨的问题。

根据居住权倡议团体「全民居住正义」（Housing Justice for All）初步估算，在纽约这个疫情重灾区，估计分散在约100栋大楼的1万2000名租屋族参与了今天的活动。

芮里是「美国民主社会主义者」（Democratic Socialists of America）成员，他说道：「讲真的，跟房东说『我们缴不出房租』太可怕了。」

芮里和另外4名室友每月要缴3100美元（约新台币9 万2700元）的房租。芮里目前还有一份工作，他不愿意说得太清楚，以免受到影响，但他说，很多同事都失业了，他担心有天也会轮到自己。

芮里的24岁邻居韩德森（Stephen Henderson）在电视电影产业独立接案，现在案子全都没了，他上周已经收到人生第一张失业救济金支票。从美国实施防疫封锁措施以来，申请失业救济人数已超过3000万人。

韩德森指出：「我们很多人都在想下个月要去哪里筹钱吃饭，更别说付房租了。」

根据租屋网站RentCafe统计数据，纽约市860万人口之中，有将近2/3是租屋族。纽约市租屋市场的平均行情显示，两间卧房公寓的每月租金价格区间，从皇后区（Queens）的2500美元到曼哈顿（Manhattan）的超过4000美元都有。

在布鲁克林区经营事业的房东兼仲介齐默曼（Kalman Zimmerman）告诉法新社，对房产管理人来说，「免除（房租）很困难」，因为他们也努力要支付财产税及抵押贷款。

他还说：「如果政府也让房东暂停缴税和抵押还款的话，我完全赞成冻结房租。」

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