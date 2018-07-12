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此内容发布于2018年7月12日 上午8:05 最后更新 - 2018年7月12日 -08:05

（法新社海牙12日电） 世界杯足球赛冠军赛15日登场，将由法国出战克罗埃西亚，但欧洲打击犯罪机构欧洲警政署（Europol）也正推出一支「队伍」，打一场有点不同的比赛。

欧洲警政署今天起，在网路游戏上提供一支「队伍」－他们最想缉捕的25名嫌犯，这和搜集球员卡有点类似。

总部设在荷兰海牙的欧洲警政署推出一个展示卡片网站，这些卡片需要被「翻转」，才会显示这些通缉犯的姓名和照片，以及被指控罪行的相关背景。

这些嫌犯穿着欧洲警政署代表色蓝色点缀黄色的球衣，球衣上还印有欧洲逃犯主动搜寻队网络（European Network on Fugitive Active Search Teams, ENFAST）的狼头标志。

ENFAST由整个欧洲大陆警察组成，任务是追捕逃犯。

这些卡片正面有「通缉」字样和嫌犯轮廓，以及那个欧洲国家正在追捕他。这些卡片的背景是足球场。

欧洲警政署发声明稿表示：「比赛一开始，球场上空空如也。从今天上午8时（台湾时间14时）起，各国执法单位和欧洲警政署将透过社群媒体分享不同密码。」

它进一步表示：「你需要这些密码，才能为这些球场上嫌犯/球员的卡片解锁。」

第9组、也就是最后一组密码，将在世界杯冠军赛前一天公布。

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