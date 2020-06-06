此内容发布于2020年6月6日 上午6:20

（法新社新德里6日电） 随着印度首都新德里感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡人数持续上升，火葬场为了因应持续送进来的遗体而营运到深夜。

新德里最大、最古老的火葬场Nigambodh Ghat在露天场地焚烧遗体，冒出的浓烟刺痛在旁等待的工作人员与哀悼者双眼。

从医院运来的遗体不断增加，迫使这座位于历史景点红堡（Red Fort）旁的火葬场不得不延长营运时间。火葬仪式从上午8时开始，一路焚烧到深夜。

印度是全球疫情最严重的国家之一，迄今大约24万人感染、逾6700人死亡。根据官方数据，德里地区约650人病故，但是媒体和殡葬业者表示，实际人数还要多出数百人。

经营Nigambodh Ghat火葬场的委员会表示，两个月内就经手超过500具确诊病患遗体。

火葬场管理委员会的古普塔（Suman Kumar Gupta）表示，参加葬礼的家属必须在入口处排队通过「消毒通道」，为了火葬仪式等上好个几小时。

古普塔说：「他们希望加快速度，但我们只有3座焚化炉在运作。」用焚化炉火化一具遗体至少需要2小时，比传统火葬柴堆的火化方式快许多。

火葬场随处都能感受到压力的氛围，有些救护车从医院一次载来4、5具遗体，据说患者遗体已经多到医院的太平间放不下。

1名救护车司机告诉法新社，有好几次他不得不把载着满车遗体的救护车停在Nigambodh Ghat火葬场，等待一整夜，因为火葬场无法立即安排火化，而这些尸体也不可能再载回医院。

在疫情爆发前，爱好传统的印度人排斥用现代的焚化炉进行火葬，如今他们担心疾病传播的风险，希望透过快速且有效率的方法火化。

古普塔说：「以前我们一天只需要处理4到5具遗体，还得努力说服民众使用。如今情势大不同。」

古普塔担心缺乏防护设备的火葬场员工置身感染风险，但这些人看起来却老神在在。

火葬场员工夏玛（Sanjay Sharma）看着身旁悲伤的家属，抽着香菸表示，他确信德里疫情还会恶化下去。

他说：「但我们确保会以尊重的态度对待死者，这是我们至少能为伤心欲绝的家属所做的事。」（译者：陈怡君/核稿：陈昱婷）

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