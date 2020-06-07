此内容发布于2020年6月7日 上午4:05

（法新社华盛顿7日电） Fitbit或Apple Watch智慧表能赶在症状发作前，就侦测到使用者感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）了吗？现在研究人员逐渐关注这类穿戴式装置，看看它们能否成为这种致命病毒的早期警示系统。

美国西维吉尼亚大学（West Virginia University）洛克斐勒神经科学研究所（Rockefeller Neuroscience Institute）科学家上月表示已建立一种数位平台，若是戴上健身与活动纪录器Oura戒指的用户感染2019冠状病毒疾病，最快可在症状外显前3天就侦测到。

根据西维吉尼亚大学，研究人员开发一款应用程式App，使用人工智慧（AI）预测发烧、咳嗽、呼吸困难、疲倦等2019冠状病毒疾病相关症状即将发作，而且正确率超过90%。

研究人员表示，这个系统可提供尚未出现症状的人已经染疫的线索，有助解决侦测和控制疫情的一大难题。

除了西维吉尼亚大学，美国斯克里普斯研究中心（Scripps Research Institute）也另外召募3万多人，并打算扩大徵求更多人参与类似研究。他们希望藉由使用穿戴式装置，来寻找「症状发生前」和无症状的2019冠状病毒疾病感染者。

斯克里普斯研究中心研究人员1月在英国期刊「刺胳针」（The Lancet）一份报告中，已展现穿戴式装置预测流感的价值。

研究主导者暨斯克里普斯研究中心流行病学家拉丁（Jennifer Radin）表示，初步迹象显示，这类装置「具备潜力找出尚未出现症状但仍有传染力的人」。

拉丁在一场讨论这份研究的线上会议中说，穿戴式装置能在感染者症状发作前，就察觉「暗示你感染病毒性疾病的细微变化」。

举例而言，静止心率（resting heart rate）就是一种良好指标，因为静止心率在染病前一般都很一致，而且多数穿戴式装置都能够正确量测。

拉丁表示：「我们能在某人开始发烧的4天前，就发现这类（心率）变化。」

斯克里普斯研究中心主任托波尔（Eric Topol）说，运用穿戴式装置的点子很有潜力，因为「超过1亿美国人拥有智慧手表或健身手环」，能够提供重要数据给研究人员，但要获得良好结果取决于选择加入研究的人够多。

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