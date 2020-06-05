此内容发布于2020年6月6日 上午12:50

（法新社洛杉矶5日电） 美国「篮球之神」乔丹及运动品牌耐吉（Nike）支持的「乔丹牌」（Jordan Brand）今天宣布，未来10年间将捐出一亿美元（约新台币29.7亿元）给为了种族平等而战的团体。

美国职篮NBA传奇球星乔丹（Michael Jordan）在声明中表示，「乔丹牌」将在10年间捐款给不同组织，以消除「根深柢固的种族主义」。

据信这是运动界知名人物历来给予非营利组织的最大笔捐款。

乔丹与「乔丹牌」在联合声明中表示：「现在是2020年，我们的大家庭包括任何向往我们生活方式的人。」

「然而，虽然情况已有改变，最糟糕的状况也还是存在。黑人的命也是命。这是无可辩驳的陈述。根深柢固的种族主义让我们国家的机构失灵，在完全消弭（种族主义）之前，我们会持续致力于保护及改善黑人族群的生活。」

根据声明，这笔捐款将用于确保种族平等、社会正义，并让非裔人口拥有更多受教育的机会。

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）被警察拦下，一名白人警察以膝盖压制他的后颈近9分钟，佛洛伊德最终断气。他的死在全美50州引发大规模愤怒示威，甚至法国、巴西等地也有人响应。

57岁的乔丹也是非裔美国人，他经常被视为NBA有史以来最伟大球员，资产估计达21亿美元。

他在5月31日发布声明说：「我感到深切悲哀、真正的痛苦及彻底的愤怒。我们真的受够了。」

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