痛批中俄掠夺非洲 波顿：美投资采互惠政策

此内容发布于2018年12月14日 上午12:05

（法新社华盛顿13日电） 美国国家安全顾问波顿今天痛批中国和俄罗斯在非洲的「掠夺性」作法，同时宣布促进美国民间企业在非洲大陆的投资，还说美国生意往来「只求互惠，绝不要求屈从」。

波顿（John Bolton）在华府智库传统基金会（Heritage Foundation）演说，揭示美国对非洲的新战略，呼应美国总统川普的「美国优先」（America First）思维。

波顿谴责中国积极寻求自然资源和不断茁壮的军事及海上力量，并警告非洲之角（Horn of Africa）各国的权力平衡可能转移到北京当局手中，他还指控俄国利用非洲大陆寻求过去的帝国荣耀。

非洲之角是指非洲大陆东北沿海一带，包括衣索比亚、厄利垂亚、索马利亚、苏丹等国。

波顿提到：「中国和俄国的掠夺性作法阻碍非洲经济成长、威胁非洲国家的经济独立、限制美国投资的机会、妨碍美国军事行动，且对美国国家安全利益构成重大威胁。」

他还呼吁非洲各国政府要面对更为审慎的援助方式，并终结「整个非洲大陆的浮滥援助」。

波顿强调：「美国对于非洲大陆的所有援助将促进美国利益，并帮助非洲国家走向自力更生。」

他指出，川普「达成互惠协议」的「交易史」，对于非洲国家来说应该是振奋人心的迹象。

波顿还公布一项名为「繁荣非洲」（Prosper Africa）的倡议，以促进美国民间投资非洲大陆，目的在于提供「高品质、透明且包容性」的贸易。

他更说：「在美国的经济往来中，我们只求互惠，绝不要求屈从。」（译者：陈彦钧/核稿：卢映孜）

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