此内容发布于2019年6月5日 下午10:05

（法新社华盛顿5日综合外电报导）美国癌症研究先驱林奇（Henry Lynch）与世长辞，享耆寿91岁。林奇是早期研究癌症遗传基因的先驱。

法新社报导，林奇是1960年代特定癌症家族易感性研究的先驱，当时普遍认为环境是导致癌症的主要因素。

美国临床肿瘤学会（American Society of Clinical Oncology，ASCO）昨天深夜发表声明，宣布林奇2日辞世的消息。

林奇早期申请研究补助屡次被打回票，但他努力不懈，1984年终于得以获得经费补助在克瑞顿大学（Creighton University）遗传癌症登录的研究，登录系统如今涵盖3000多个家庭的癌症史。

美国临床肿瘤学会表示，林奇最为人所知的成就是找出一种遗传性结肠癌，1984年这种结肠癌以林奇命名为「林奇综合症」（Lynch syndrome）。

林奇也被认为对于发现遗传性乳房卵巢癌综合症有功，有助找出遗传性BRCA基因变异，这种基因变异影响身体修复受损DNA的能力，对于目前癌症筛检和预防工作至关重要。

美国女星安洁莉娜裘莉（Angelina Jolie）即曾透露自己有BRCA1癌症基因，这会大幅增加罹患乳癌和卵巢癌的风险，因此决定接受预防性双乳切除手术。（译者：刘淑琴/核稿：卢映孜）

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