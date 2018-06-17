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此内容发布于2018年6月17日 上午4:50 最后更新 - 2018年6月17日 -04:50

（法新社加德满都17日电） 商业登山活动风行数十年，攀登圣母峰（Mount Everest）人数激增。但登山客漠视环境浩劫，留下满坑满谷的垃圾，使世界第一高峰沦为全球最高垃圾场，让美景蒙尘。

在通往海拔8848公尺顶峰、登山客常走的那条路径上，充斥着萤光色帐篷、遭弃置的登山装备、空的气瓶，甚至是人类排泄物。

成功登上圣母峰18次的雪帕（Pemba Dorje Sherpa）告诉法新社：「这令人作呕，非常碍眼。这座高山已堆满好几公吨的垃圾。」

随着攀登圣母峰的登山客人数激增，垃圾问题也日益恶化。光是今年，截至目前至少已有600人攀登世界最高峰。

5年前，尼泊尔要求每一支登山队伍启程之前缴交4000美元，如果每名登山客回程时至少带回8公斤垃圾下山，就可取回这笔押金。

从西藏方面攀登喜马拉雅山的话，规定登山客必须把带上去的垃圾全部带下山，否则将处以每公斤100美元罚款。

根据萨迦玛塔污染控制委员会（Sagarmatha Pollution Control Committee, SPCC），从尼泊尔攀登的登山客2017年一共带下将近25公吨的垃圾和15公吨的人类排泄物，相当于3辆双层巴士的重量。

本季虽有更多垃圾被带下山，但这只是每年弃置在山上的一小部分垃圾。SPCC表示，只有一半的登山客带回规定的垃圾量。

许多登山客选择放弃押金，相较于攀登圣母峰须支付的2万至10万美元费用，这笔押金不过是九牛一毛。

雪帕耸耸肩说，很多登山客并不在意，还有官员跟登山客拿点小钱，就睁一只眼闭一只眼，使问题复杂化。

他说：「高山营地监管不足，无法确保环境整洁。」（译者：刘文瑜/核稿：何宏儒）

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