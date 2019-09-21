此内容发布于2019年9月21日 下午11:50

（法新社墨西哥市21日电） 墨西哥国家水资源委员会说，飓风洛雷娜在洛斯卡波斯（Los Cabos）滨海渡假胜地附近登陆后，今天已减弱为热带风暴，在墨西哥西北部外的寇蒂兹海（Sea of Cortez）打转。

国家水资源委员会（CONAGUA）说，洛雷娜（Lorena）以每小时19公里的速度朝北移动，最大持续风速达每小时85公里，预计将为南下加利福尼亚州（Baja California Sur）和邻近的西纳罗亚州（Sinaloa）带来倾盆大雨。

国家水资源委员会说，洛雷娜的中心今晚或明晨将再度登陆索诺拉州（Sonora）基诺港（Bahia Kino）。

国家水资源委员会在公告中写道：「豪雨恐引发山崩及河流暴涨，影响道路和高速公路通行，低洼地区可能发生洪患，都市则可能出现排水系统饱和问题。」

洛雷娜昨天以一级飓风之姿登陆下加利福尼亚州观光热点洛斯卡波斯后，并未传出灾损或人员伤亡。

南下加利福尼亚州当局开放多个避难所，索诺拉州政府则关闭多个港口。

美国国家飓风中心（National Hurricane Center）说，洛雷娜估计将在「明天穿越墨西哥本土西北沿岸」，此后将迅速减弱。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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