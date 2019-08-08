此内容发布于2019年8月8日 上午5:50

（法新社达卡8日电） 孟加拉首都达卡某家大型医疗院所的阳台有张简易病床，5岁大的阿那夫（Mohammad Ahnaf）小小身躯饱受登革热折磨，躺在那儿性命垂危。

阿那夫的妈妈阿凯特（Shimul Akhter）明白儿子算是幸运的，因孟加拉爆发历来最严重登革热疫情，已有23人死亡而且许多患者根本无法获得医疗照护。

自从今年元月起，将近3万人因这起蔓延全国的疾病而入院治疗，过去一周，每天约有2000人就医。

不愿具名的专家说：「这种情况犹如爆发大流行，但是没有人承认。」他还说，实际罹患登革热的人数可能比官方公布的还要多好几倍，因官方数字是基于有限数据所得的结果。

恐慌逐渐蔓延，那些出现登革热症状的病患相当害怕，以致当医疗人员竭尽所能给予有限医疗资源时屡遭攻击，而且有时还得动员军队维安。

医疗院所难以应付大量涌入的病患，病房外的每寸地板都铺满床垫，延伸至走廊及阳台。

登革热的症状类似流行性感冒，若恶化为出血型恐有致命之虞，根据世界卫生组织（WHO）指出，目前还没有疫苗或特效药可治疗登革热。

孟加拉国家医疗权利学会（National Health Rights Society）会长马布博（Rashid-e-Mahbub）表示，导致这「国家灾情」的其中原因之一是每年雨季开始前，缺乏完善的防蚊措施。

权威病毒学专家穆希（Saifullah Munshi）表示，达卡市区内大兴土木，缺乏完善规划的都市化，以及导致湿度激增与间歇降雨的气候变迁，是有利于登革热病媒蚊埃及斑蚊（Aedes aegypti）孳生的环境。

孟加拉卫生部门声称至今23人因罹患登革热致死，不过卫生部门指出，由于验证过程缓慢，因此官方版的死亡人数偏低。

而当地发行量最大的「曙光日报」（Prothom Alo）报导说，目前死亡人数将近100。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram