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此内容发布于2018年3月3日 下午4:35 最后更新 - 2018年3月3日 -16:35

（法新社华盛顿3日电） 美国官员表示，1名白人成年男子今天中午在白宫前方的拥挤人行大道上举枪自尽身亡。华盛顿哥伦比亚特区警察局发推文表示，「成年男子已宣告死亡」

美国特勤局表示，1名白人男子约上午11时46分走向白宫北侧安全护栏，「掏出预藏手枪开了好几枪，目前似乎无任何一枪是朝白宫发射。」

特勤局发表声明说，在通知亲人前，暂不披露那名男子的身分。声明又说，虽然当时白宫前方的宾夕法尼亚大道（Pennsylvania Avenue）约有100人，绝大部分是观光客，但未传出其他人员受伤消息。

员警和救护人员迅速驰抵现场，白宫随即关闭。位于白宫北侧的那个地区展开净空和封锁，警方也沿附近K街（K Street）整个街区拉上封锁线，搜索一辆停放的汽车。

事发当时，美国总统川普和第一夫人梅兰妮亚正在佛罗里达州自家的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）。川普预定今天稍后返回华盛顿，出席年度烤架俱乐部（Gridiron Club）媒体晚宴。

白宫副新闻秘书吉德里（Hogan Gidley）表示：「我们已知悉此事件，总统已听取简报。」

特勤局表示，华府警方将主导这起枪击案调查，由特勤局和其他机构提供协助。

在白宫简报室的记者稍早前发推文表示，他们被告知就地找掩护。

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