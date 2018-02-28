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此内容发布于2018年2月28日 下午11:05 最后更新 - 2018年2月28日 -23:05

（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普上任一年多白宫幕僚班底不断换血，如今再添一笔，模特儿出身的白宫联络室主任希克斯宣布请辞。她是为川普效力最久的幕僚之一，堪称是他最信任的红颜知己。

希克斯（Hope Hicks）现年29岁，过去曾任公关，踏入政坛的第一份工作便是担任川普竞选团队的发言人，稍后随川普进入白宫，去年9月接任白宫联络室主任。

尽管她在白宫表现低调，拒绝接受所有访问，曾任川普长女伊凡卡（Ivanka Trump）顾问的希克斯与川普家族关系密切，积极捍卫川普形象，使她在白宫西厢（West Wing）颇具知名度。

希克斯以身为川普亲信闻名，川普也从未公开批评过她。

希克斯在声明中说：「没有言语能适切表达我对总统川普的感激。」

川普也向希克斯过去3年的「出色」表现致意，赞赏她「聪明而周到，确实是个优秀人才。」

他还说：「我会想念她在我身边工作的日子，但她向我透露有意追寻其他机会时，我完全能理解。」「我确信我们未来将再度共事。」

白宫幕僚长凯利（John Kelly）也说，希克斯「为国效力表现卓越」。

凯利说：「说大家会想念她，是保守的说法。」

白宫说，希克斯告知川普她有意求去，以探寻其他机会。川普发言人桑德斯（Sarah Sanders），她何时离开白宫没有时间表，并否认希克斯辞职的决定，与她昨天接受一个国会通俄调查小组的约询有任何关联。

白宫幕僚班底不断换血，人事易动如走马灯，在希克斯请辞前走人的高阶政府官员还有前国家安全顾问佛林（Michael Flynn）、前幕僚长蒲博思（Reince Priebus）、白宫新闻秘书史派瑟（Sean Spicer）和川普前首席策士巴农（Steve Bannon）。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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