此内容发布于2020年6月4日 下午11:50

（法新社华盛顿4日电） 美国司法部长巴尔（William Barr）今天为安全部队在白宫对街公园清场以便总统川普走到教堂的做法辩护。

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州遭警方压颈致死，引发各地连日抗议，甚至出现暴力情事。

巴尔本月1日下令扩大拉法叶公园（Lafayette Park）附近的维安范围，好让川普步行前往圣约翰圣公会教堂（St. John's Episcopal Church）拍照，而同行的高层包括巴尔和国防部长艾斯培（Mark Esper）。

然而这场强势的执法行动引发宗教和公民领袖愤慨，因为安全部队发射烟雾弹、胡椒弹及其他非致命弹药，强制数百名非暴力抗议群众离场。

巴尔今天说：「总统是行政部门首长，是这个国家元首，应该要能走出白宫，过马路到那座教堂。」

然而他告诉媒体，在川普确定前往教堂前，就已决定让公园清场并扩大白宫周边维安范围。

巴尔说，这两起事件「没有关联」，不过公园没有清场的话，川普无法安全地走到教堂。

巴尔还说：「我认为我们与他（川普）同行是适当的决定，毋须视为一种政治行动。」

巴尔也表示，获得外国政府支持的有心人士在助长抗议潮，还说联邦执法单位已依涉及暴力情事逮捕了51 人。

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