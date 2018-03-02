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此内容发布于2018年3月2日 下午7:50 最后更新 - 2018年3月2日 -19:50

（法新社华盛顿2日电） 美国白宫幕僚长凯利（John Kelly）今天坦承，川普政府的机密资讯预先掌控、敏感机密把关等工作，未能达标。

凯利告诉媒体，去年7月进入白宫后，他就「睁大眼盯着」白宫人员处理档案的方式，以及许多能接处机密的职员。

忆及当初以局外新手、不熟悉华府及学着如何在白宫做事时，凯利表示他把在国防部与军中的习惯带入白宫。凯利在军中服役数十年。

凯利说：「就机密资料掌控来看，白宫未达我过去习惯的标准。虽无违法情事，但就是不符合标准，白宫里大部分人过去未曾在政府部门工作。」

凯利也坦言，当注意到约有35到40名白宫职员拥有不必要的最高机密许可后，他最初的疑虑后来化为进一步的限缩行动。最高等级的安全许可常用于战情室（Situation Room），以及处理美国最严格保密事务。

凯利还注意到有许多尚未取得最终安全许可、还在接受联邦调查局（FBI）查核背景的职员在工作。

白宫近日淹没于安全许可议题。据其他消息来源，这也导致川普女婿兼高阶幕僚库许纳（Jared Kushner）的许可被降等。

安全许可降等也引发对库许纳的一些质疑，包括他的背景查核因何受阻迟未过关，以及他能否在仅有「机密级」而非「最高机密级」的许可下，继续负责处理川普政府的中东和平协商。

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