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此内容发布于2018年3月1日 下午11:20 最后更新 - 2018年3月1日 -23:20

（法新社华盛顿1日电） 美国白宫今天面临有关国安顾问麦马斯特（HR McMaster）未来动向的新一波传言。官员谈到他可能离职时，传递不明确的讯息。

国家广播公司（NBC）报导，总统川普主政之下的白宫历经一连串幕僚离职后，主导白宫安全政策的三星将领麦马斯特也将在几个月内离开白宫。

白宫发言人夏哈（Raj Shah）表示：「我们常遇到有关高阶政府官员的谣言与影射，目前并没有任何人事宣达。」

白宫发言人没有直接否认，引发更多猜测。麦马斯特的发言人安东（Michael Anton）随后做出更明确的声明。

安东表示：「我刚刚与总统和麦马斯特在椭圆形办公室。总统说NBC的报导是『假新闻』并对麦马斯特说现在的表现很好。」

NBC报导，福特汽车高层宾各（Steve Biegun）可能取代麦马斯特。

宾各曾任参议院多数党领袖费里斯特（Bill Frist）的国家安全顾问，小布希时代曾在白宫服务。

川普与麦马斯特之间关系紧张。军人出身的麦马斯特最近表示，2016年俄罗斯干预美国大选的证据「不容置疑」。这个说法遭到川普公开斥责。

川普在推特上说：「麦马斯特将军忘了说，2016年大选的结果没有受到俄罗斯影响或改变。」

麦马斯特去年2月接替佛林（Michael Flynn）出任国安顾问后，佛林遭通俄门特别检察官穆勒（Robert Mueller）起诉。

有线电视新闻（CNN）上周报导，五角大厦计划麦马斯特重回军中后，可能使他升等为四星上将。（译者：林宏翰/核稿：陈昱婷）

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