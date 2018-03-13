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此内容发布于2018年3月14日 上午12:05 最后更新 - 2018年3月14日 -00:05

（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普今天说，他有「很高机率」将任命保守派电视名嘴柯德洛（Larry Kudlow）递补首席经济顾问寇恩（Gary Cohn）辞职遗缺。寇恩在反抗课徵钢铝关税未果后挂冠求去。

柯德洛跟寇恩一样，曾反对课徵钢铝关税，但川普表示，这位电视名嘴已经「改变观点，相信关税这招了」。

川普在白宫说：「我看上柯德洛，我认识他一段时间了。」川普准备动身前往加州，视察边界城墙雏形。筑墙一直是他移民政策的核心。

他说：「柯德洛成为我的好友一段时间了，他在我竞选早期就力挺我，是我最初的支持者之一。他才华超众。」

川普又说：「我也在与其他人谈，但我觉得柯德洛出线机率很高。」

柯德洛现年70岁，在前总统雷根任内监督白宫管理及预算局5年。他1987年到1994年也在曾为投资银行的贝尔斯登公司（Bear Stearns）担任首席经济学家。

柯德洛2001年加入有线财经新闻频道CNBC，之后成为知名评论家与主持人，风格热情洋溢与充满自信，抱持支持自由贸易观点。

不过，在2007年全球金融危机前夕，他告诉观众美国不会陷入衰退。

两年前，柯德洛支持川普竞选总统，力挺川普竞选开出的筑墙与减税支票。

柯德洛结过3次婚，也承认1990年代曾因酗酒与依赖古柯硷接受治疗。

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