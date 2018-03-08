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此内容发布于2018年3月8日 上午1:05 最后更新 - 2018年3月8日 -01:05

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普宣布将课徵钢铝关税，在面临贸易伙伴威胁、金融市场不安和共和党内出现反弹的情况下，白宫今天暗示可能修改引起争论的关税计画，墨西哥、加拿大等国可望豁免。

美国政府说，川普最快明天批准对输美钢铝课徵关税的计画并未改变，但可能将对此感到不满的美国盟邦排除在外。

白宫新闻秘书桑德斯（Sarah Sanders）在白宫告诉记者：「可能基于国安因素排除墨西哥和加拿大，也可能会有其他国家得到豁免。」

「会一个国家、一个国家来看，会根据国安来决定。」

「华盛顿邮报」（The Washington Post）稍后引述政府官员的话报导，加墨两国将享有30天的「暂时豁免期」。

政府高官一早便忙着在镜头前，设法为川普政策引起的余波设限。川普关税计画引发各界担心恐掀起全球贸易战，并且撼动股市，还导致白宫首席经济顾问请辞。

商务部长罗斯（Wilbur Ross）坚称关税计画是经过「周全考虑」，而非总统突发奇想的怪点子。

他告诉CNBC：「我们将与盟友建立明智的关系。」「我们不是要掀起贸易战。」

不过，川普突然的举措显然已让美国与最大贸易伙伴欧洲联盟（European Union）走向冲突，欧盟今天发出严厉警告，扬言已做好准备，锁定美国钢铁、牛仔裤和花生酱等产品实施报复性关税。

欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）今天在记者会说，「贸易战很糟糕，也很容易失败」，直接反驳川普上周指贸易战「是好事，很容易获胜」的说法。

图斯克警告，华府和全球各国将爆发「严重的贸易争端」，还说欧盟领导人22至23日将为此召开紧急会谈。

白宫首席经济顾问寇恩（Gary Cohn）为抗议川普决定课徵全球性的贸易关税，宣布请辞的消息传出后，使得市场避险情绪升温。

财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）也出马灭火，宣称关税计画虽可能出现变动，但不会伤害政府设定的3%成长目标。

他告诉福斯财经新闻网（Fox Business）：「我们有信心能掌握一切，因此这对我们的成长预测不会有任何不良影响。」

川普的关税计画不只招致全球反弹，在共和党内也引发反弹声浪。

超过100名共和党国会议员致函川普，对实施关税计画的后果表达「至深关切」，并就更具针对性的举措提出建议。

这项措施将分别对钢铝课徵25%和10%关税，以对抗川普口中所说伤害美国企业和就业的低廉进口商品，特别是来自中国大陆的进口商品。

要求川普排除美国盟邦的压力越来越大，但目前不清楚总统文告内会不会列出豁免国家。

如果不排除部分国家，恐让美国出口商品面临报复性关税，也会让原本就已艰难的北美自由贸易协定（NAFTA）谈判，协商起来更加复杂。（译者：刘文瑜/核稿：林憬屏）

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