此内容发布于2019年7月9日 上午8:50

（法新社华盛顿9日电） 美国联邦准备理事会（Fed ）主席鲍尔频频惹怒美国总统川普，饭碗是否不保引发揣测。白宫经济顾问柯德洛今天表示，鲍尔不会丢工作。

川普因鲍尔（Jerome Powell）调升利率而多次发出抨击，他抱怨这害他无法让美国经济大幅成长。

柯德洛（Larry Kudlow）在一场经济论坛被问到鲍尔是否能保住饭碗，他回答：「是的，我相信是。我能明确说，目前没有要开除他。」

根据报导，白宫探究过川普能否撤换美国联准会主席。

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