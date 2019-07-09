打印 白宫顾问：Fed主席鲍尔不会丢工作 此内容发布于2019年7月9日 上午8:50 最后更新 - 2019年7月9日 -08:50 （法新社华盛顿9日电） 美国联邦准备理事会（Fed ）主席鲍尔频频惹怒美国总统川普，饭碗是否不保引发揣测。白宫经济顾问柯德洛今天表示，鲍尔不会丢工作。 川普因鲍尔（Jerome Powell）调升利率而多次发出抨击，他抱怨这害他无法让美国经济大幅成长。 柯德洛（Larry Kudlow）在一场经济论坛被问到鲍尔是否能保住饭碗，他回答：「是的，我相信是。我能明确说，目前没有要开除他。」 根据报导，白宫探究过川普能否撤换美国联准会主席。 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题 subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体