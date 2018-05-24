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此内容发布于2018年5月25日 上午1:35 最后更新 - 2018年5月25日 -01:35

（法新华盛顿24日电） 美国总统川普今天特赦已故的首位非裔世界重量级拳王杰克强生。一个世纪前，杰克强生因一宗种族主义相关罪刑入狱。

川普说，这位人称「加尔维斯敦（Galveston）的巨人」是「许多人眼中种族不公义」的受害者。

杰克强生（Jack Johnson）在1908到1915年称霸重量级拳坛，当时他与一名白人女子两厢情愿的恋情被许多人视为禁忌。

1913年，他遭全数白人的陪审团定罪，罪名是基于「不道德目的」带白人女子越过国界。杰克强生逃往欧洲，1920年返美，坐了一年牢。

1946年，杰克强生死于一场车祸，享寿68岁。

川普今天在总统办公室仪式中签署杰克强生的特赦令，好莱坞银幕硬汉席维斯史特龙（Sylvester Stallone）、WBC重量级拳击冠军魏尔德（Deontay Wilder）及前冠军路易斯（Lennox Lewis）都出席。

川普表示：「身为总统，今天我已发布行政赦免令，全面特赦杰克强生。」「他是全球第一位非裔美籍的重量级拳击冠军，也是位真正伟大的战士。」

川普表示，杰克强生被定罪「发生于100多年前的美国，那是个种族主义极度紧张的时期」，而杰克强生「一生过得很辛苦」。（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

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