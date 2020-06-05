此内容发布于2020年6月5日 上午5:20

（法新社的黎波里5日电） 联合国承认的利比亚全国团结政府发言人表示，政府今天已收复对首都东南方塔胡纳镇（Tarhuna）的掌控权，夺走盘据利比亚东部的军阀哈夫塔部队在利比亚西部的最后堡垒。

全国团结政府（Government of National Accord, GNA）发言人格努努（Mohamad Gnounou）说：「我们英勇的部队已把控制范围扩大到塔胡纳全镇。」在此之前，全国团结政府已收复大的黎波里（Greater Tripoli）全境。

哈夫塔（Khalifa Haftar）部队对首都的黎波里发动长达14个月的攻势，终于在本周放弃。塔胡纳镇是哈夫塔发动攻势的主要跳板。

哈夫塔部队也证实他们已「重新部署」，远离的黎波里。哈夫塔的发言人麦斯马瑞（Ahmad al-Mesmari）说，重新部署是「一种人道主义表现，目的是让利比亚人民免于承受进一步的流血冲突」。

自哈夫塔发动攻势以来，已有数百人被杀，还有20万人被逐出家园。哈夫塔曾宣称要「清除」在首都主导全国团结政府的「恐怖分子民兵」。

联合国驻利比亚代表团2日表示，哈夫塔部队与全国团结政府在中止谈判3个月后，已同意恢复停火谈判。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

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