皇太子德仁将继位 太子妃雅子不安但誓尽本分

（法新社东京9日电） 日皇明仁将于明年4月30日退位，由皇太子德仁继位。皇太子妃雅子今天在声明中表示，纵使内心有不安，未来绝对会尽力扮演好皇后的角色。12月9日出生的她今天满55岁。

日皇明仁是自1817年退位的日皇光格以来，第二位生前退位的日皇。这两次生前退位相隔超过200年。

日皇明仁退位隔天，长子德仁将正式即位。

雅子表示：「虽然我在预想即将到来的日子时，对自己能作出多少贡献感到不安…我想为人民的幸福付出，我会往这个方向努力。」

雅子的父亲是日本外交官，她曾在哈佛大学和牛津大学受教育。1993年，她嫁入日本皇室，为此自外务省辞职。2001年，女儿爱子内亲王出生，自此以后直到2006年弟媳诞下现年12岁的悠仁亲王以前，雅子持续遭遇皇室期待她生儿子的巨大压力。根据日本法律，只有男性皇室成员可继承皇位。

雅子自2003年起即甚少公开露面，且花很长时间与适应障碍症搏斗。

她在今天55岁生日发出的声明中表示，她正从压力引发的疾病中复原，为皇太子德仁即将即位作准备。

她说：「我很高兴自己未来能尽更多责任。我已努力改善我的健康状况。」

不过，她的医师们另外发出声明，强调她持续接受治疗的重要性。医师群表示，皇太子妃仍易感到疲累，尤其在大型典礼仪式或连续性的例行工作后更是如此。

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