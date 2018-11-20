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此内容发布于2018年11月20日 下午11:20 最后更新 - 2018年11月20日 -23:20

（法新社纽约20日电） 墨西哥大毒枭「矮子」古兹曼今天继续在美国受审，贩毒集团同伙出庭作证时供称，曾帮古兹曼行贿内阁官员，亲手提了两卡皮箱内装数百万美元，到餐厅交付贿款。

政府线人赞巴达（Jesus Zambada）2008年被美国拘留，他今天当庭表示，2005至2006年间，曾亲送贿款给时任公共安全部长鲁纳（Genaro Garcia Luna）。

赞巴达表示，现任总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）担任墨西哥市长期间，古兹曼（"El Chapo" Guzman）旗下西纳罗亚集团（Sinaloa）也贿赂时任警界高官的雷吉诺（Gabriel Regino），2005年间贿款高达「数百万美元」。

赞巴达表示，贿赂雷吉诺才能确保西纳罗亚集团获得「保护」，但雷吉纳旋即在推特否认收贿。

赞巴达指称，交付第一笔贿款时是用一卡皮箱装了300万美元，当时鲁纳是检察官办公室高官，2001至2006年都担任此职。

第2笔300至500万美元的贿款，则在鲁纳任职卡德隆（Felipe Calderon）政府，担任管理联邦警察的公安部长任内交付。

赞巴达是在古兹曼辩护律师交叉询问时，供出上述证词。

古兹曼是哥伦比亚贩毒头子艾士可瓦（Pablo Escobar）死后全世界最呼风唤雨的大毒枭，他在墨西哥两度越狱，2016年第3次被捕，2017年1月引渡至美国受审。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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