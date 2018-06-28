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此内容发布于2018年6月28日 上午8:50 最后更新 - 2018年6月28日 -08:50

（法新社伊斯坦堡27日电） 土耳其记者阿尔丹（Mehmet Altan）遭监禁近2年后，今天获释。此案加深对总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）治下言论自由的关切。

新闻自由团体P24在声明中表示，阿尔丹2016年9月首次被捕，他被指称和发动2016年流产政变的团体有关联，随后被判处无期徒刑。在早先的法院判决后，阿尔丹从伊斯坦堡外的斯里乌里监狱（Silivri prison）获释。

他的有罪判决和无期徒刑并没有被撤销，他仍然受到旅行禁令的约束，并且有义务定期向当局报到。

宪法法院1月裁定阿尔丹应该获释，因为他的权利遭到侵犯，但是低等刑事法院不理会这项裁决，他仍然遭到监禁，让他的支持者愤愤不平。

欧洲人权法院（European Court of Human Rights）3月也裁定阿尔丹因为受到拘留，人权遭到侵犯。

P24引述阿尔丹在监狱外受到朋友和同僚欢迎时说的话：「我在21个月后获得释放，但是我从来不应该受到监禁。」

他补充说：「让我的释放成为迈向法治和民主之路的希望，愿这将标志着这场迫害的结束。」（译者：实习生黄于珊/核稿：陈政一）

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