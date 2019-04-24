（法新社奈哥波24日电） 斯里兰卡21日爆发复活节连环爆炸恐攻，奈哥波（Negombo）圣塞巴斯提安教堂是遇袭地点之一，教堂外的监视闭路电视画面近日曝光，显示凶嫌犯案前曾与孩童亲切互动。

画面显示，这名蓄胡、身穿浅蓝上衣和深蓝长裤、脚踏凉鞋的疑似自杀炸弹客先出现在一条小径上，接着穿过圣塞巴斯提安教堂（St Sebastian's）外的庭院。

就在离目的地不远处，他经过一名小女孩身边。画面显示，他平静地轻拍了小女孩的头部和肩膀几下，小女孩还抬眼看着他走进教堂。

这名小女孩是66岁退休人士费南度（Dilip Fernando）的孙女。费南度原先想参加圣塞巴斯提安教堂的弥撒，但一见教堂内人挤人，便决定另寻他处。他的一些家人，包括和凶嫌有几秒互动的孙女，都决定留在原教堂，但幸好他们都没入内，躲过一劫。

教堂内，复活节弥撒已进入尾声，参加仪式的数百名民众正准备离去。

教堂周边的另一台摄影机则捕捉到，疑似为自杀炸弹客的男子步行时，身体微往前倾，而背包背带横系在腰部和胸部上，显示内容物重量可观。

凶嫌先穿过两扇连接教堂及外部廊道的门，接着从第3道门进入教堂，他朝中央通道和祭坛走了几步，摄影画面随即嘎然而止，炸弹被引爆了。

斯里兰卡当天有3间教堂和4间高级旅馆遭自杀炸弹客攻击，目前死亡人数已增至359人、约500人受伤。（译者：陈韵聿/核稿：刘文瑜）

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