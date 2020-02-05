此内容发布于2020年2月5日 下午10:50

（法新社华盛顿5日电） 盖兹基金会今天承诺将释出高达1亿美元（约新台币30亿元），共同对抗2019新型冠状病毒肺炎（俗称武汉肺炎）疫情。武汉肺炎目前全球死亡人数已达564人。

比尔暨梅琳达盖兹基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）表示，资金将用于加强检疫、隔离和治疗，包括保护高风险人口，并研发疫苗和诊断程序。

盖兹基金会执行长苏兹曼（Mark Suzman）说：「跨国组织、各国政府、民间单位和慈善组织必须共同合作，以减缓病毒扩散的速度，帮助各国保护他们最脆弱的公民，并加速开发工具以控制疫情。」

这笔金额包含先前1月底承诺的1000万美元（约新台币3亿元）。

基金会表示，他们会直接将2000万美元（约新台币6亿元）交给诸如世界卫生组织（WHO）、美国疾病管制暨预防中心（CDC）、中国国家卫生健康委员会和中国疾病预防控制中心等组织。

另外2000万美元将用于帮助撒哈拉以南非洲及南亚地区公共卫生当局，这些地区受到2009年H1N1新型流感等流行病的严重影响。

基金会并承诺捐赠6000万美元以加速研发、测试疫苗，以及用于病患的治疗和诊断程序的研究。（译者：黄靖贻/核稿：严思祺）

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