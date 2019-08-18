此内容发布于2019年8月19日 上午1:05

（法新社香港19日电） 包包里放着防毒面具，26岁的凯利（Kelly）昨天参加香港「反送中」示威活动时表示，她不赞成暴力，但也不会和倾向激烈抗争的「冲组」民众划清界线，「我虽然希望示威平和进行，但我们不会被分化。」

香港陷入暴力循环，原本诉求反「送中条例」的抗争，变成更广泛、火气更大的争民主运动。

这样的暴力让「反送中」示威陷入两难，原本只是平和地反击「送中条例」，现在却日渐扩大成一场争民主运动，锁定的是冥顽不灵的香港政府，以及宣称动用警棍和催泪瓦斯「合宜」的警察。

54岁的黄姓退休教师说：「我不喜欢（激烈抗争者的）暴力，我反对暴力。」

「但我懂他们，他们火冒三丈，他们勃然大怒。」

香港示威群众诉诸暴力饱受批评之后，昨天在大雨滂沱中登场的大型示威，被认为是他们重拾信誉的好机会。主办单位民间人权阵线（Civil Human Rights Front）表示，这场集会吸引170多万人上街。

24岁的示威民众佛朗西斯（Francis）表示，这场抗争平和进行，「会让我们站上道德高地」。

港人提醒彼此别分裂成支持或反对暴力阵营，深怕不团结会落入北京圈套。

示威民众肯尼（Kenny）表示：「中国试图分化我们，要让比较激烈的示威者杠上平和的示威者，让警察杠上民众。」

「他们想让大家选边站，某种程度上，这收到了效果。」

两个朋友在购物区铜锣湾受访时表示，现在示威活动的气氛越来越火爆，之前他们为了要不要加入争论不休，但最后还是携手走了出来，支持民主诉求。

「或许我们对于要怎么达到诉求看法不尽相同…但我们还是站了出来，一起来到这里。」（译者：郑诗韵/核稿：卢映孜）

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