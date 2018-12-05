直升机采购丑闻 英籍中间人印度还押候审

此内容发布于2018年12月6日 上午12:20

（法新社新德里5日电） 印度当局表示，涉及一宗印度与英义合资直升机公司交易丑闻的英籍中间人詹姆斯（Christian Michel James）昨晚从阿拉伯联合大公国引渡到印度，今天还押候审。

詹姆斯从阿拉伯联合大公国引渡至印度后，在严密戒护下现身德里法院。

律师团说，詹姆斯头5天将由警方拘留。在这段期间，他一天可会见律师两次，一次一小时。

英国外交及国协事务部发言人在声明中说，当局「会继续向一名在印度遭拘押的英籍男子家人提供支持」，但没说这名男子就是詹姆斯。

声明还说：「我们正在联系他的家人，并寻求印度当局允许我们与他联系。」

詹姆斯被控在2010年安排印度官员收取回扣，以促成阿古斯特维斯特兰公司（AgustaWestland）向新德里出售12架直升机的交易。这笔交易价值高达5亿5600万欧元（约新台币197亿元）。

义大利检方怀疑，交易合约中的10%被当成贿赂金，大约相当于5500万欧元（约新台币19.5亿元）。印度政府2014年1月取消这笔交易。

印度总理莫迪（Narendra Modi）所属的「印度人民党」（BJP）声称，引发丑闻的合约是前执政党「国大党」（Congress Party）所签署；国大党则指控印度人民党强迫詹姆斯签下虚假供述，嫁祸国大党前主席（Sonia Gandhi）以换取免责。（译者：苏梨若/核稿：刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting