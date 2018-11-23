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此内容发布于2018年11月23日 上午3:20 最后更新 - 2018年11月23日 -03:20

（法新社哈瓦那22日电） 西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）今天与英国首相梅伊（Theresa May）会谈后，仍扬言否决英国脱欧协议草案，因双方在直布罗陀议题上的分歧未解。

不过英国「卫报」报导，桑杰士一人无法推翻英国脱欧协议，只是西班牙若拒绝采取共同作法，无疑会破坏本周末欧盟峰会的气氛，而欧盟各国领袖正力求在会上达成共识。

根据欧盟规定，脱欧协议只要有达到门槛的多数会员国同意即可通过，无需一致同意，意味单一国家无法封杀协议。

桑杰士抵达古巴进行历史性国是访问时推文说：「在我跟梅伊对话后，彼此立场依旧南辕北辙。我方政府会一贯捍卫西班牙利益。若无修改，我们将否决英国脱欧协议。」

西班牙希望，有关直布罗陀未来地位问题，应保留由西班牙和英国双方协商的权利，以使西班牙保有有效的否决权。在英国与欧盟协商的脱欧协议草案原始条文里，本有「唯有先经西班牙与英国双边协商后，英国与欧盟间的任何协议才能适用于直布罗陀」等文字，但到了最终的协议草案版本里，相关文字已被拿掉。

尽管欧洲理事会（EU Council）的法务部门向西班牙保证，目前的脱欧协议草案文本无碍于西班牙的主张，但马德里当局仍希望保有否决的权利能形诸文字。

路透社报导，德国财政部长萧兹（Olaf Scholz）表示，德国希望英国能有秩序地脱欧，但柏林方面也对英国无法与欧盟达成双边协议下的硬脱欧做了准备。

萧兹接受帕绍新闻报（Passauer Neue Presse）访问时说：「毫无规范下的英国脱欧，对欧洲来说是最差的结果，但对英国影响尤其严重，因为那将会严重打击英国经济。」

萧兹说：「我们正就两种结局预做准备，受控与非受控脱欧。两种剧本都对我们带来挑战，但我们有能力、也会控管好。」（译者：陈亦伟/核稿：张佑之）

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