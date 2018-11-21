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此内容发布于2018年11月21日 下午10:50 最后更新 - 2018年11月21日 -22:50

（法新社西班牙瓦拉多利21日电） 西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）今天再度扬言，除非英国脱欧协议草案能保证马德里当局对直布罗陀未来地位的否决权，否则他将在周末表决时投下反对票。

英国首相梅伊（Theresa May）预计25日与欧洲联盟（EU）领袖签署一项脱欧协议，但西班牙针对英国在西班牙南端这块具有争议性的领土发出上述警告，可能将使情况变得更为复杂。

桑杰士与葡萄牙总理柯斯塔（Antonio Costa）在西班牙中部城市瓦拉多利（Valladolid）召开联合记者会说：「倘若这项问题无法在周日前获得解决，很遗憾…西班牙将不得不投下反对票，并行使否决权，因为这是个影响到我国本体的问题。」

桑杰士表示，西班牙感到未受重视，问题也没有获得反映，而现在要做的就是捍卫西班牙利益，直至最后。

西班牙1713年签署乌得勒支合约（Treaty of Utrecht），把直布罗陀割让给英国，西班牙长期声称拥有直布罗陀主权。

马德里当局希望保留以双边为基础，与英国协商直布罗陀未来地位的权利，赋予西班牙对直布罗陀有效的否决权。

尽管欧盟理事会（EU Council）的法律服务部门试图向西班牙保证，脱欧协议草案中并不排除这点，但草案中并未明确表示西班牙将对直布罗陀的未来地位拥有否决权，令马德里感到不安。

在2017年6月英国脱欧谈判开始前，欧盟曾保证，如果没有西班牙批准，欧盟和英国之间的任何协议都不适用于直布罗陀。

西班牙外长波瑞尔（Josep Borrell）19日与欧盟各国部长举行会议后警告，脱欧协议草案并未说明该如何处理直布罗陀问题。

他说：「在答案清楚前…我们无法达成协议。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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