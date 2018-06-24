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此内容发布于2018年6月24日 下午11:50 最后更新 - 2018年6月24日 -23:50

（法新社柏林24日电） 犹太教祭司和穆斯林伊玛目今天在德国首都柏林市中心共骑双人协力车，展现尊重不同宗教信仰和反对种族主义及反犹太主义的精神。

这场以「相见即尊重」（meet2respect）为名的活动受到多个宗教和公民团体支持，其中包括融合犹太教、基督教和穆斯林的「三教合一」基金会（House of One foundation）。

骑着双人协力车的穆斯林神学家彻廷（Ender Cetin）说：「我们这些伊玛目和犹太教祭司，盼能树立良好典范。」这场活动出动了25台双人协力车，共有200名宗教领袖和支持者共襄盛举。

自行车队从柏林欧洲被屠杀犹太人纪念碑（Holocaust memorial）启程，途经多座犹太教堂和清真寺，最终抵达倍倍尔广场（Bebelplatz public square）。纳粹1933年举行恶名昭彰的焚书仪式，地点就在倍倍尔广场。

「华盛顿邮报」（WP）报导，自行车队也经过布莱兹雪德广场（Breitscheidplatz）和广场上在战争中受损的威廉皇帝纪念教堂（Kaiser Wilhelm Memorial Church）。圣战士2016年在此发动攻击，驾驶卡车冲撞耶诞市集的群众，导致12人丧命。

3大宗教的地方领袖共乘一辆三轮车，其中一人是基督教牧师。

3人之一的犹太教祭司纳查马（Andreas Nachama）说：「我们参与这场自行车巡礼活动，是因为我们的世界不愿相信众人皆由上帝创造，我们不争论�k是谁，而是以不同的方式来崇拜�k。」

与他共乘三轮车的伊玛目山奇（Sanci）将这场活动称作是「我们的维和任务」，说「伊玛目、犹太教祭司或基督教牧师共乘协力车…也共享责任」。

自2015年以来，涌入欧洲第一大经济体德国的寻求庇护者已突破百万大关，其中大多是穆斯林难民，种族歧视、仇恨言论和暴力攻击在德国屡见不鲜。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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