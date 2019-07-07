（法新社雅典7日电） 希腊准总理米佐塔基斯一心改革，但来自保守政治世家的他却总摆脱不了「政二代」这个包袱，也撕不去曾因负责裁撤公务员，而被贴上的「刽子手」标签。

接掌新民主党（New Democracy Party）3年后，现在，这位现年51岁的哈佛毕业生、前麦肯锡公司（McKinsey）的顾问允诺「歼灭」一切商业障碍，要让大家「从履历来评断我，而不是用名字评判我」。

「大家要把希腊的舵，交给强有力的手来掌。」他竞选时这么说。

今天，在领导新民主党压倒性赢得大选的这一晚，他则说，希腊会「昂然」迈入「工作、安全和成长」的后纾困时代，「痛苦的循环已然结束」，希腊会「再次扬眉吐气」。

选上总理前，米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）唯一的部长经验是在2014年负责行政改革。当时希腊饱受债权人压力，而他被赋予的，则是裁减1万5000名公务员这个重责大任。

虽然后来裁员因选举而提前喊卡，米佐塔基斯被贴上的「刽子手」标签，却已无法撕去了。

米佐塔基斯1968年出生于雅典一个政治世家，父亲康斯坦丁．米佐塔基斯（Constantine Mitsotakis）是前总理，也是希腊任期最久的国会议员之一；姊姊巴可杨尼斯（Dora Bakoyannis）曾任部长，更是雅典市首位女市长；今年5月才当选雅典新市长的柯斯达兹．巴可杨尼斯（Costas Bakoyannis），则是米佐塔基斯的外甥。

在重视裙带关系的希腊，家世无疑是助力，而很少人拥有米佐塔基斯这样显赫的家庭背景；但米佐塔基斯信奉菁英主义，2016年竞选新民主党党魁时，就极力要与家族划清界线。

当时他自称「特立独行」，请大家「从履历来评断我，而不是用名字评判我」。

当上党魁后，他力图现代化父亲曾执掌的新民主党，广纳40岁以下年轻人代表党参选，也保证会用「我这个世代或年轻世代」的人一同管理。

尽管如此，左派人士仍批评米佐塔基斯把新民主党变成了「民族主义和极端新自由主义」的「混合体」。

2016年他当选党魁后，随即指派刚从极右派人民传统党（LAOS）退党加入新民主党的乔奇雅迪斯（Adonis Georgiadis）担任副党魁，让大家瞠目结舌。

隔年，乔奇雅迪斯公开称赞一本反犹太书籍「充满活力」，「是我最喜欢的书」，后来不得不公开道歉。

米佐塔基斯是篮球迷，已婚，和时尚品牌Zeus+Dione共同创办人葛鲍斯基（Mareva Grabowski）育有3名子女。

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