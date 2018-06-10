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此内容发布于2018年6月11日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月11日 -01:20

（法新社东京11日电） 马来西亚新任首相马哈地（Mahathir Mohamad）今天主张「重新协商」跨太平洋伙伴协定（TPP），同时呼吁在国际贸易中保护小国。

尽管美国总统川普大笔一挥，宣告美国退出这项多边贸易协定，马来西亚3月仍与另外10国继续推动TPP。

不过马哈地在东京表示，他对这项协定「不是非常热衷」。

他在「亚洲未来」（Future of Asia）论坛中说：「我们需要重新协商TPP。」

马哈地说：「我们必须承认：如同新生产业一般，也会有新生国家，就是那些刚刚开始成长的国家。」

「他们需要拥有一些特权，一些给自己的保障，因为他们在与全球贸易和生产大国竞争时处境不利。」

川普选择退出TPP，以追求「美国优先」议程，让TPP岌岌可危，但太平洋周边11个国家3月力挽狂澜，签署一份瘦身版的TPP。

上个月爆冷胜选后首度展开海外行程的马哈地说，像马来西亚这样的国家，在国际贸易中需要援手。

「如此一来，竞争会变得较为公平。」

TPP缔约国涵盖5亿人口，在全球经济占比达13.5%。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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